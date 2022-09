Bruna Marquezine abriu o coração durante uma conversa que teve com Giovanna Ewbank no podcast 'Quem Pode, Pod'. A conhecida atriz brasileira, que já namorou com Neymar, revelou um dos grandes obstáculos que enfrenta quando se interessa em alguém.

"Às vezes atrapalha nos relacionamentos", começa por dizer referindo-se à exposição pública.

"O que me incomodava um pouco mais nessa coisa da exposição e das pessoas já terem uma imagem criada por elas, é que a pessoa não vem relacionar-se contigo, vem relacionar-se com a imagem", lamenta.

"Está a querer relacionar-se com a Bruna Marquezine, mas a verdade é que eu não sou ela", completa.



