O príncipe William esperou anos até pedir Kate Middleton em casamento. Este deveria ter sido um momento de grande felicidade, no entanto, segundo o livro 'Kate: The Future Queen', a autora Katie Nicholl explica por que foi um momento de tristeza para a atual duquesa de Cambridge.

O pedido foi feito no dia 20 de outubro de 2010, durante umas férias do casal no Quénia, no entanto, ambos decidiram esperar umas semanas até fazerem o anúncio. Ou seja, durante esse tempo, William e Kate não partilharam a novidade com a família e amigos mais próximos com medo de que a informação fosse parar à imprensa.

É aqui que vem o arrependimento. Nesse período um dos avôs de Kate, Peter, morreu no dia 2 de novembro, um dia antes de fazerem o anúncio.

"A Kate ficou profundamente triste por não ter tido a oportunidade de dizer ao avô que estava noiva do William", escreveu Nicholl. "Ela sabia que ele iria ficar muito feliz por ela", notou.

Na época, os dois foram ao funeral e acabaram por adiar o anúncio, sendo que a noivado foi tornado público a 16 de novembro.

