O Palácio de Kensington é a residência oficial de Kate Middleton e do príncipe William e a Anmer Hall, em Norfolk, é a propriedade de campo onde os duques passam algumas temporadas com os filhos, sobretudo em períodos de férias. No entanto, e apesar de estas serem as mais conhecidas, existe uma terceira casa que poucos conhecem.

William e Kate são proprietários de uma outra casa de campo, a Tam-Na-Ghar, situada na Escócia, perto da Birkhall, a residência do príncipe Carlos e de Camilla, duquesa da Cornualha.

A título de curiosidade, este foi um presente que a bisavó do príncipe lhe ofereceu pouco antes de morrer, em 2002.

