Meghan Markle completou 42 anos no passado dia 4 de agosto, data que celebrou com o marido, o príncipe Harry, e entre amigos num jantar num restaurante italiano. Contudo, conforme evidencia a revista Hello!, a duquesa de Sussex foi também ver o filme do momento, 'Barbie', nessa mesma semana.

A empresária foi ao cinema acompanhada por Ellen DeGeneres e a mulher, Portia De Rossi, entre outras amigas

Posteriormente, o grupo foi para um hotel onde encontrou uma festa de despedida de solteira. "A Meghan aproximou-se para desejar à noiva boa sorte!", descreveu uma fonte ao Page Six.

