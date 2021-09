Chegou ao fim este sábado, 11 de setembro, a primeira edição de 'O Amor Acontece', programa apresentado por Maria Cerqueira Gomes e Pedro Teixeira.

A reunião semanal ditou as decisões finais dos concorrentes que durante a semana participaram no formato e ainda contou com a presença de alguns dos casais que ficaram juntos após o programa.

Comecemos pelos casais da semana, será que o amor aconteceu?

Entre Maria Eduarda e Joaquim Henriques não existiu qualquer aproximação e os dois decidiram por isso seguir caminhos separados.

Joana Barroso e Vítor Rodrigues gostaram de se conhecer e combinaram que vão tentar uma aproximação fora do programa. Resta agora saber se irá resultar.

Miguel Cruz e Daniela Machado envolveram-se apaixonadamente no programa e decidiram conhecerem-se ainda melhor para que o amor aconteça de verdade.

Diogo Airosa e Patrícia Santos gostaram da experiência e prometeram que vão longe das câmaras tentar uma aproximação ainda maior.

Mas afinal, quais os casais que realmente resultaram em 'O Amor Acontece'? Para responder a esta questão preparámos uma galeria que mostra aqueles que, não fazendo parte da última semana de programa, conseguiram efetivamente manter uma relação depois de terminada a experiência. Ora veja.

