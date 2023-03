Hugh Grant falou abertamente sobre a sua carreira de ator, a qual não ficou apenas marcada por sucessos, pelo contrário.

O artista, de 62 anos, esteve à conversa com James Corden, tendo participado no jogo 'Spill Your Guts or Fill Your Guts'.

Uma das questões que lhe foram colocadas era que filme apagaria do seu currículo se pudesse.

Após brincar, referindo que "se especializou em ser mau durante décadas", Grant acabou por eleger o filme 'A Dama e O Assaltante' ('The Lady and the Highwayman') no qual deu vida ao lorde Lucius Vyne.

"Orçamente baixo, peruca má e chapéu mau", reconheceu, falando do cartaz do filme.

