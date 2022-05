Fátima Padinha não se identificou com a forma como foi retratada no filme 'Bem Bom', sobre as Doce, lançado em 2020. Em conversa com Manuel Luís Goucha, Fá, como era popularmente conhecida, disse que considerou que alguns traços da sua personalidade rebelde foram exagerados.

"O filme mostra uma agressividade que eu não tinha. Podia até dizer coisas amargas, mas não é aquela coisa de: sou uma profissional, não canto com amadores", afirmou.

"Quiseram mostrar uma Fá cheia de força, de garra, rebelde, revolucionária, mas carregaram na nota. Não me identifiquei", sublinhou.

Por outro lado, Fátima Padinha mostrou-se satisfeita pelo feedback do público e revelou que se emocionou com uma das cenas: "Há ali um momento em que elas entraram em palco para cantarem o 'Bem Bom' em que me vieram as lágrimas aos olhos. Aquele momento teve muito impacto".

"Mas não me revejo, é uma história diferente", rematou.

Vale referir que na trama realizada por Patrícia Sequeira é a atriz Bárbara Branco quem dá vida ao papel de Fátima Padinha.

Leia Também: Fátima Padinha revela o que a agradou em Pedro Passos Coelho: "Era lindo"