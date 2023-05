"O fenómeno das pessoas que se levantam mal o avião aterra. Não entendo. Mas fiz esta análise enquanto esperava (sentado) a levar com braguilhas e escrotos na cara". Estas foram as primeiras palavras de António Raminhos num desabafo que partilhou com os seguidores da sua página de Instagram.

"Levantam-se num ápice como se o piloto fosse dizer: 'já estão de pé? Abram as portas rápido! Sim eu sei que ainda não temos a escada, mas não há tempo a perder! Eles que se vão atirando!' Já cheguei a ver pessoas a fazerem isto com o avião em andamento, tipo mesmo acabado de aterrar! Podiam ter ido mesmo no momento da aterragem para ficarem com a tromba colada no chão", comentou o comediante na mesma publicação que fez na rede social este domingo, dia 28 de maio.

"Não só se levantam como são raras as almas que deixam levantar quem está sentado e, de repente, parece que se está num acesso do IC19 à procura de uma brecha. Numa construção filosófica é um reflexo da sociedade que não tem paciência para porra nenhuma e, no meio da pressa, não se apercebe que ao serem os primeiros a levantarem-se e a entrarem no autocarro são provavelmente os últimos a sair do mesmo. E os segundos que ganharam no avião já os perderam no bus e vão ter que compensá-los de qualquer forma... provavelmente a colarem-se juntinho ao tapete das malas", refletiu, por fim, levando vários internautas, incluindo figuras públicas, a reagirem na caixa de comentários.

"Tão verdade… nunca entendi", disse Helena Costa