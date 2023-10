Deborah Secco já mostrou nas redes sociais o seu primeiro look do Halloween deste ano, uma verdadeira homenagem ao filme 'A Máscara', de 1994, feita em parceria com a marca Sephora.

A produção, protagonizada por Jim Carrey, é conhecida pela transformação causada por uma simples máscara verde que torna a pessoa que a utiliza numa com maior confiança.

Deborah Secco partilhou as imagens do visual nas redes sociais e o trabalho está a ser amplamente elogiada pela qualidade dos detalhes.

Confira abaixo o resultado final.

