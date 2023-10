Deborah Secco esteve em Portugal durante várias semanas para gravar 'Codex 632', uma série produzida em conjunto pela Globoplay e RTP que já pode ser vista no canal público português.

Numa entrevista à revista Quem, a atriz brasileira confessou como foi a experiência de viver no nosso país. "Eu já conhecia Portugal, mas não da forma que conheci por estar a trabalhar e a morar lá. É sempre muito engrandecedor a possibilidade de gravar enum outro continente, com pessoas com referências diferentes. Fui muito feliz nessa trajetória. O maior desafio foi ficar longe da Maria [a filha]", relatou.

'Codex 632' é protagonizada por Paulo Pires e é inspirada no livro homónimo de José Rodrigues dos Santos.

O elenco conta ainda com Ana Sofia Martins, Alexandre Borges, Betty Faria, Marcello Urgeghe e Matamba Joaquim.

