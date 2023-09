Paulo Pires é o grande protagonista de 'Codex 632', a série que em breve chega à RTP e se inspirou no livro homónimo de José Rodrigues dos Santos, publicado em 2005.

A produção contará a história da personagem Tomás de Noronha, um professor de História e especialista em criptologia que será "contratado por uma fundação ítalo-americana para descodificar a investigação do seu mentor".

Esta co-produção da RTP e Globoplay será dividida em seis episódios e no elenco terá nomes como Deborah Secco, Betty Faria, Leonor Belo, Ana Sofia Martins, José Mata e Adriano Luz. A estreia está marcada para o dia 2 de outubro.

Os atores reuniram-se no Cinema São Jorge para a antestreia e na galeria pode encontrar as fotografias desse encontro de estrelas que também contou com a presença da conceituada atriz brasileira Betty Faria.

