Esta quarta-feira, dia 25, realizou-se mais um programa do 'Dia de Cristina' que contou com vários convidados, entre eles, Joana Barrios, que na verdade já se tornou uma presença habitual.

Uma vez mais a comunicadora foi mostrar os seus dotes culinários, surgindo com um visual surpreendente que não deixou ninguém indiferente.

A propósito do seu estilo é relevante aqui recordar uma das reflexões que publicou recentemente no Instagram.

"Para mim a roupa é sempre activismo, vestir-me é sempre afirmativo e importante. Reflecte-me sempre, ao meu estado de espírito, e a como quero ser percepcionada", notou.

"Se a minha amiga me convida para o seu jantar de aniversário, visto-me a rigor, claro. O que é que isso quer dizer? Que a tenho em enorme consideração, que a respeito, que a quero surpreender e agradar. Que o meu figurino também faz parte do presente. Mas comigo é assim desde sempre: a importância de como me visto e para quem, depois de mim, claro", sublinhou.

