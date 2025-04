Manuel Luís Goucha nunca deixa nada ao acaso no que diz respeito aos visuais que escolhe para trabalhar. Esta semana, por exemplo, o apresentador brilhou com cinco conjuntos diferentes, mas com uma característica comum: todos eram azuis.

"A semana foi azul! Bom fim-de-semana!", escreveu o apresentador numa partilha que fez no Instagram com as escolhas.

"Cada um mais lindo que o outro, sempre muito elegante", elogiou uma seguidora. "Sempre muito bem vestido", notou outra.

Poderá ver os coordenados na galeria.

