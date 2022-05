Joana Machado Madeira completou a 25 de maio 31 anos de vida, mas apenas esta sexta-feira a atriz reuniu a família e amigos naquela que foi a sua festa de aniversário.

"As pessoas que vivem dentro do meu coração vieram cantar-me os parabéns. Gosto muito deles", declarou Joana ao mostrar as imagens que marcaram o convívio.

Também Eduardo Madeira, marido de Joana, quis partilhar algumas fotografias de um "almoço de aniversário para lá de épico".

