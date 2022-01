John Stamos fez um emocionante discurso no funeral de Bob Saget, que aconteceu na semana passada. A cerimónia de despedida teve lugar a 14 de janeiro, em Los Angeles, cinco dias depois do comediante ter sido encontrado sem vida num quarto de hotel em Orlando, Florida. O amado humorista tinha 65 anos.

Esta sexta-feira, 21 de janeiro, o seu amigo de longa data e colega de 'Full House', publicou no Los Angeles Times as palavras de homenagem que escreveu dedicada a Saget.

"Meu Bob. Não estou preparado para aceitar que ele morreu. Não vou já dizer adeus.

Imagino-o lá do outro lado, ainda na estrada, a fazer o que ama com todo o coração e humor. Ele está no palco, a arrasar! Mais duas horas no set perante algumas centenas das pessoas mais sortudas do mundo. Choram de tanto rir. E quando conseguem recuperar o fôlego, ele pega na guitarra e presenteia-os com um dos seus finais musicais favoritos.

(...)

Só queria que ele soubesse o quanto o mundo o amava quando estava aqui. Passei muitas noites a tentar convencê-lo de quão amado ele realmente era (ou talvez fosse o contrário – ele a tentar convencer-me do quão amado era). É impossível que ele tivesse pensado que a sua morte teria este tipo de impacto. Este é o tipo de impacto que fala de alguém que se ligou genuinamente às pessoas, não apenas por um momento, mas por gerações

(...)

Quando começamos a 'Full House', eu tinha 20 e poucos anos e não me importava com nada no mundo. Mas a vida dá muitas voltas e quando as coisas desabaram, a última pessoa no mundo que imaginei que seria a minha rocha se tornou exatamente isso. Quando perdi os meus pais, o Bob esteve lá para mim como ninguém. Contou piadas atrevidas e falou sobre ele no funeral do meu pai. Esteve lá nos divórcios, mortes, desespero e dias sombrios. Esteve lá no amor, no casamento, com os filhos e nos tempos brilhantes. Era minha tábua de salvação.

(...)

Passei dias a recusar-me a deixá-lo ir. Mas agora estou a começar a perceber que não preciso. Eu não tenho que dizer adeus, porque ele nunca vai sair do meu coração. E vou continuar a falar com ele todos os dias e a dizer o que significa para mim.

Bob, nunca terei outro amigo como tu. Sempre serás o meu melhor amigo. És o meu novo anjo da guarda - um anjo da guarda com a boca mais atrevida e um coração tão grande quanto benevolente".

