É hoje à noite que estreia a tão aguardada novela 'Queridos Papás'. As expetativas em torno desta produção são muitas, impulsionadas por todo o destaque que lhe tem sido atribuído pela TVI.

O Fama ao Minuto, no passado mês de fevereiro, falou com Tiago Teotónio Pereira, um dos quatro protagonistas desta novela. Nessa conversa, o ator revelou que esta "não é a típica história do homem que se apaixona pela mulher no primeiro episódio" e prometeu muita diversão.

Já José Fidalgo, com quem o Fama ao Minuto falou em outubro do ano passado, explicou que "o objetivo da novela é reverter um pouco a moeda no que diz respeito à relação que os homens têm com os seus filhos".

Além de Tiago Teotónio Pereira e José Fidalgo, também Fernando Pires e Pedro Sousa integram o núcleo de protagonistas da trama.

No site oficial da TVI, 'Queridos Papás' é caracterizada como uma produção leve e divertida. O argumento é da autoria de Maria João Mira, responsável por novelas como 'A Única Mulher' e 'A Herdeira', também deste canal.

Do elenco vão fazer parte atores muito conhecidos, tais como São José Correia, Paulo Pires, Madalena Brandão, Nuno Homem de Sá, Ana Varela, Sara Prata, Diana Nicolau, Mafalda Marafusta, Helena Isabel e Marisa Cruz.

A produção vai marcar o regresso de Catarina Siqueira às novelas, ela que recentemente participou no 'Big Brother Famosos' como concorrente.

A grande parte das cenas exteriores vão ser gravadas no Seixal.

