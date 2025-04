Dolores Aveiro foi uma das dezenas de figuras públicas que reagiu à morte do Papa Francisco, que perdeu a vida aos 88 anos, esta segunda-feira, dia 21 de abril.

Nas stories da sua página de Instagram, a mãe de Cristiano Ronaldo lembrou um encontro que teve a 9 de fevereiro de 2022 com o líder da Igreja Católica, no qual lhe ofereceu uma camisola do filho.

"Que a sua alma descanse em paz", realçou na imagem que poderá ver de seguida.



© Getty Images

Poderá ainda recordar este momento através das fotografias presentes na galeria. Os dois, recorde-se, encontraram-se numa audiência no Vaticano