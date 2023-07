O regresso de Di Maria ao Benfica promete acrescentar qualidade e muita notoriedade ao futebol português, com a contratação a ser a grande atração, até ao momento, do mercado de transferências nacional. Por esse motivo, o Fama ao Minuto decidiu recordar um engraçado momento que envolve o craque argentino.

Estávamos em 2010 e a SIC transmitia semanalmente o programa 'Tás Aqui, Tás Apanhado', formato de humor conduzido por Nuno Graciano e Sofia Cerveira que tinha como alvo famosos e anónimos. Numa das emissões, Di Maria foi 'vítima' de uma brincadeira pensada por David Luiz, com quem dividia o balneário do Benfica nessa mesma altura.

O jogador entrava numa garagem quando foi abordado por dois agentes da polícia. Aí, foi-lhe pedido que recuasse com a viatura, e é então que uma senhora, também ela atriz, finge embater no carro de Di Maria, queixando-se depois com dores.

Durante vários minutos, o atleta é confrontando com o facto de ser conhecido por conduzir em alta velocidade, sendo que é o único envolvido que não sabe que toda a situação faz parte do programa de apanhados do canal de Paço de Arcos.

Outro dado curioso é que um dos agentes foi interpretado por uma figura bem conhecida. Rúben Vieira, assistente da TVI e companheiro de Rita Ferro Rodrigues, foi uma das pessoas escolhidas para levarem a cabo a partida.

Por fim, David Luiz aparece e revela a Di Maria que tudo não passou de uma brincadeira. O atleta nunca perdeu a paciência e manteve-se sempre relativamente calmo, embora sem esconder a indignação pelas acusações que lhe eram feitas. No final, confessou às câmaras ter-se sentido nervoso, mas parabenizou a produção pela partida. Veja abaixo o vídeo completo.

