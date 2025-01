O Benfica venceu o Braga esta quarta-feira, dia 8 de janeiro, por 3-0, sendo que dois dos golos da vitória foram marcados por Di María.

Um grande feito que a mulher do futebolista não deixou passar em branco, tendo comentado a publicação do jogador no Instagram onde assinalou a vitória. "Daqui a um mês fazes 37? A sério?", disse Jorgelina Cardoso.

Nas stories da sua página de Instagram fez uma publicação onde festeja de novo os golos que o companheiro marcou pelo Benfica. Veja abaixo ambas as partilhas:

© Instagram