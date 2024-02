O regresso de Madalena da Suécia ao seu país de origem sofreu (mais) uma reviravolta.

Depois de ter sido anunciado em 2022 que a princesa, o marido e os três filhos deixariam Miami, nos EUA, e se mudariam para Estocolmo, esse acontecimento começava a parecer difícil de acontecer, uma vez que tem sido atrasado sucessivas vezes.

A imprensa sueca avançava que era o marido da princesa, Chris O'Neill, que não queria mudar-se para a Suécia e estaria a atrasar o processo. No entanto, parece que essa mudança pode, de facto, ocorrer em breve.

O portal sueco especializado em realeza 'Svensk Dam' confirma que a família já 'está de olho' numa propriedade luxuosa e pitoresca que cumpre os requisitos que a própria princesa teria exigido antes de regressar ao seu país natal.

É uma casa composta por doze quartos, localizada numa zona idílica, a apenas nove quilómetros do centro de Estocolmo. Tem o nome de Villa Loviseberg e é um local com muita história. Construída em 1860 no parque do palácio real de Ulriksdal e decorada com uma chamativa cor amarela, foi a casa de Hans Eric e Eva Benita Brodin, amigos íntimos dos reis suecos, que ali viveram durante mais de 40 anos, até que decidiram vender a casa em 2021, tendo esta sido adquirida pelo Estado.

