Madalena da Suécia vive há vários anos com o marido, Chris O'Neill, e os três filhos, Leonore, Nicolas e Adrienne, nos Estados Unidos.

No entanto, no último ano, a Casa Real sueca informou que a princesa e a família estariam a preparar um regresso a Estocolmo... que já foi adiado em diversas ocasiões.

Foi em março de 2023 que foi anunciado pela primeira vez que o casal e as crianças se iriam mudar para a país escandinavo. Na primeira vez que a mudança foi adiada, a Casa Real explicou que este motivo não tinha que ver com nenhum dos elementos do casal, mas sim com complicações na venda da casa onde residem, em Miami.

Agora, sabe-se que a mudança poderá ocorrer apenas em 2025. E a imprensa sueca aponta que o 'culpado' seja o marido da princesa.

Esta teoria teria agora sido reforçada por uma fonte do palácio, citada pela revista sueca 'Hänt'. "A princesa Madalena e Chris O'Neill simplesmente não estavam de acordo [com a mudança para a Suécia]", revelou a fonte, que acrescentou ainda que "para ser honesto, Chris vê este 'adeus' à Flórida como uma tragédia".

"Ele gosta do sol de lá, do estilo de vida descontraído e dos amigos dos Estados Unidos. E, acima de tudo, aprecia não ter tantos compromissos lá como os que o aguardam em Estocolmo", acrescentou.

