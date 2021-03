Lili Caneças saiu de casa esta terça-feira pronta a aproveitar da melhor forma as novas medidas de desconfinamento, que entraram em vigor em Portugal na segunda-feira.

A socialite fez alguns dos seus programas favoritos e dividiu o seu tempo entre uma ida ao cabeleireiro e a compra de roupa nova... mas ao postigo.

"Fiquei tão feliz por ir ao cabeleireiro, que estive com o meu querido Diogo três horas... fazer a cor dourado claro, cortar e um brushing com ferro que dura imenso tempo. E ainda comprei um casaco ao postigo", conta Lili na legenda de um vídeo onde partilha o seu look renovado com os fãs.

No fim deste primeiro dia de desconfinamento, a famosa celebridade afirma estar com "uma sensação de que estamos a entrar em tempos de mudança".

