Megan Fox arrasou na passadeira vermelha da estreia do seu novo filme, 'Good Mourning', na quinta-feira, com um ousado vestido em tons rosa e cheio de brilho.

A atriz, de 35 anos, escolheu para a ocasião um modelo sem alças, comprido, justo, com um vistoso decote e uma abertura lateral.

Megan não esteve sozinha no evento, tendo contado uma vez mais com a companhia do noivo, Machine Gun Kelly, que também não passou despercebido com um fato Dolce & Gabbana em tons de rosa.

Veja na galeria as imagens do casal na passadeira vermelha.

