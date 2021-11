Mike Tindall falou dos desafios do seu casamento com Zara Tindall, com quem está casado desde 2011.

Mike Tindall decidiu abrir o coração e falar honestamente sobre os desafios do seu casamento com Zara, neta da rainha Isabel II. O antigo jogador de rugby foi convidado do programa de televisão britânico 'Loose Women', lugar onde abordou o assunto a propósito da saúde mental. "Um casamento ou uma longa relação não pode ser sempre um mar de rosas", notou. "Quando tens filhos é um choque muito grande, é uma mudança no teu sistema pela qual nunca passaste e será um caminho cheio de pedras", sublinha. "Há coisas que são lançadas contra vocês para vos testar e isso irá testar o vosso relacionamento. A questão é que nenhum de vocês tem razão e ninguém está errado. Têm de trabalhar nisso juntos", sublinha. Mike ainda explicou que ele e a mulher comportam-se de forma diferente durante as discussões, mas que ambos acabam por se equilibrar. Recorde-se que os dois deram o nó em julho de 2011 e em comum têm três filhos: Mia, Lena e Lucas. Leia Também: Após pausa forçada, rainha está ansiosa por celebrações de Natal Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram