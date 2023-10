Foram muitos os famosos portugueses que passaram pela passadeira vermelha dos Globos de Ouro no domingo, dia 1 de outubro, em Lisboa.

Entre o glamour, também houve espaço para 'celebrar' a amizade como aconteceu quando Marco Paulo e Rita Ribeiro se juntaram.

Os artistas posaram juntos na 'red carpet' e até deram um carinhoso beijo. Momentos carinhosos entre amigos que ficam eternizados nas duas imagens que pode ver na galeria.

De recordar que Marco Paulo continua em tratamento contra o cancro no pulmão. "Estou melhor, as coisas estão a correr muito bem", disse quando passou pela passadeira vermelha do evento.

