Marco Paulo continua a lutar contra um cancro no pulmão mas as mais recentes notícias sobre o estado de saúde do cantor são animadoras.

Numa curta conversa com Carolina Patrocínio, na passadeira vermelha dos Globos de Ouro, Marco Paulo confessou: "Estou melhor, as coisas estão a correr muito bem".

O cantor disse ainda sentir-se "entusiasmado" por participar em mais uma cerimónia de entrega de prémios organizada pelo canal onde tem trabalhado nos últimos anos, sublinhando também que é importante "aproveitar a vida" e "amarmo-nos uns aos outros"

Vale lembrar que Marco Paulo continua a conduzir, ao lado de Ana Marques, o programa 'Alô Marco Paulo', emitido na SIC nas manhãs de sábado.

