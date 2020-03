Ludmilla e Brunna Gonçalves continuam a desfrutar de alguns momentos de descanso e as fotografias comprovam isso.

Com uma cascata de fundo, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Foi este o cenário que enquadrou na perfeição as fotografias que o casal partilhou nas redes sociais. Imagens onde o amor que as une não passou despercebido.

"As melhores aventuras são ao teu lado", escreveu Brunna Gonçalves na legenda de uma fotografia onde aparece a dar um beijo apaixonado à mulher.

Uma partilha que despertou a atenção de muitos dos seguidores no Instagram. "Perfeitas", "lindas" e "maravilhosas", são algumas das reações que se podem ler na caixa de comentários.

