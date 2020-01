Justin Bieber regressa em força ao trabalho. Depois de ter estado afastado dos palcos durante algum tempo, o artista volta agora ao ativo com o novo álbum, que será lançado no dia 14 de fevereiro, e ainda com a sua série documental no YouTube, 'Justin Bieber: Seasons'.

E foi no lançamento desta série que o cantor e a mulher, Hailey Baldwin, não passaram despercebidos.

Na passadeira vermelha do evento, que decorreu no Bruin Theatre, em Los Angeles, Westwood, na Califórnia, na noite desta segunda-feira, dia 27 de janeiro, que Justin e Hailey mostraram-se muito apaixonados.

Além da troca de carinhos, onde não faltou um beijo do casal, Bieber também se destacou pelo lado mais atrevido, tendo posado, a dada altura, com a mão no rabo da mulher. Momentos que pode ver nas imagens da galeria.

