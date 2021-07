Foi através das stories da sua página de Instagram que Ricardo Martins Pereira, mais conhecido como 'O Arrumadinho', respondeu a algumas curiosidades dos seguidores. E entre as várias questões, o fim do casamento com Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', foi o tema de destaque.

Além de ter falado da custódia dos dois filhos que têm em comum, referindo que ambos se entenderam "bem" em relação a essa questão, explicou ainda como está a sua ligação com a 'ex'.

"Penso que encontrámos um ponto de equilíbrio que é bom para todos. Temos uma relação cordial, simpática e prática", disse.

E será que Ricardo Pereira terminou a relação por email como Ana Garcia Martins contou no podcast 'Separados de Fresco'?

"Não acabei. Isso é uma invenção. Acho que qualquer pessoa que me conheça, e tenha dois dedos de testa, entenderá que isso não pode ser verdade. Nunca desmenti isso porque optei por nunca desmentir nada, porque se o fizesse acredito que estaria a abrir uma porta perigosa, já que teria de andar sempre a desmentir tudo, e não quero isso. É mentira que tenha terminado o casamento por mail", começou por realçar.

"Nas conversas finais que tive com a Ana, em que acertámos o divórcio, houve um mail, certo, mas não foi um mail a acabar o casamento. Foi um desabafo meu que optei por passar a escrito porque sei que escrevendo as coisas conseguimos dizer tudo o que queremos de forma organizada. Antes e depois desse tal mail, houve conversas pessoais e por telefone de horas e horas. E foi nessas conversas, e não num mail, que concluímos que nos iríamos separar", explicou.

"O que achas que falhou no teu casamento que o fez chegar ao fim?", perguntou um outro seguidor. "Os casamentos têm algumas bases que para mim são essenciais. São os pilares que o sustentam. E vários desses pilares ruíram. E nós não tivemos capacidade de os reerguer", respondeu.

E porque é que Ana e Ricardo não se seguem no Instagram? "Porque optámos, numa fase inicial da separação, por essa solução. Não nos fazia bem ver as fotos do outro. Do ponto de vista psicológico e emocional, era duro e não nos transmitia paz. Foi uma decisão conversada e não de raiva. E nós falamos, trocamos mensagens, temos o telefone um do outro, não precisamos das redes sociais para saber coisas um do outro", salientou.

E terá sido "100% correto com a Ana no fim?". "Não fui. Mudava, claro. Mas acho que fui 80% correto. Penso que estou muito acima da média em processos de divórcio", disse.

Entre os muitos desabafos partilhados por Ricardo, este garantiu ainda que se separou de Ana Garcia Martins em setembro e conheceu a nova namorada Sara, de 35 anos, em fevereiro deste ano. Aliás, 'O Arrumadinho' diz que percebeu que a união tinha terminado "no dia em que fizeram dez anos" de casados.

Em relação à atual companheira, Ricardo Pereira contou que conheceu Sara "num live no Instagram". "Ela estava sempre a meter-se comigo porque eu tinha um cabelo nojento (não tinha tomado banho, estava em quarentena com os três putos)", lembrou.

E como será a relação da namorada com os filhos de Ricardo? "A Sara adora os miúdos e eles adoram a Sara. Ela consegue ser ainda mais infantil do que eles e, claro, eles deliram. Quando se juntam, eu passo a ter de tomar conta de três crianças", revelou.

Veja nas imagens da galeria estas e outras das muitas questões que foram respondidas por Ricardo Martins Pereira.

