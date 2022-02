Susana Dias Ramos começou há alguns meses uma dieta rigorosa que a ajudou a perder os quilinhos a mais dos quais queria muito livrar-se.

A psicóloga e comentadora do 'Big Brother' conseguiu fazer frente ao distúrbio hormonal que provocou o seu aumento de peso e viu a balança descer menos 12 quilos.

As diferenças na sua silhueta são evidentes, particularmente para quem a vê diariamente no papel de comentadora do 'Big Brother'.

Esta quarta-feira, dia 9, a psicóloga destacou nas redes sociais o look do dia e as suas novas curvas voltaram a merecer elogios. Espreite na galeria as imagens partilhadas hoje por Susana e todas aquelas que acompanham a sua inspiradora transformação.

