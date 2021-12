Maria Cerqueira Gomes assume-se como uma apaixonada pela época natalícia, daquelas que monta a árvore de Natal ainda em novembro e não falha nas tradições de família.

Num evento recente, a apresentadora da TVI contou à imprensa como costuma tradicionalmente celebrar esta data.

"O Natal é celebrado no Porto, sempre, e sempre da mesma maneira, dia 24 com a família do meu pai e dia 25 com a família da minha mãe. São momentos que fazem muito parte da minha raiz e da minha base, e que preciso deles", revela.

Em 2020, o Natal da família não esteve completo, faltou a presença da avó de Maria, mas a apresentadora mostra-se esperançosa de que este ano a mesa estará completa.

"O ano passado não consegui passar o Natal com a minha avó, eu e todos, por causa da pandemia. Fomos vê-la através de um vidro e acho que foi dos momentos mais difíceis e de maior consciência do que esta pandemia nos trouxe, constou-me muito. Estou muito ansiosa que esta noite de dia 24 chegue e que tenha capacidade de passar o Natal junto da minha avó, dos meus tios, dos meus primos... aquilo dá-lhe vida", realça a comunicadora.

Quanto aos filhos, Francisca, de 18 anos, e João, de quatro, Maria explica que ambos passam a véspera e o dia de Natal com a mãe. E também Francisca e João são apaixonados pela época.

"Vivo o Natal muito intensamente. Metemos música de Natal, deliramos os três a fazer a árvore", confessa, lembrando o momento em que, ainda com o mês de novembro a meio, monta a árvore de Natal.

Quanto aos presentes, a família reúne-se na manhã de dia 25 e é antes do pequeno almoço que a troca é feita. "Dia 25 de manhã o pequeno almoço é em casa do meu pai e vai tudo para lá [abrir os presentes]. É espetacular", assegura, por fim.

