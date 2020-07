Alguns atores recorreram à sua página de Instagram para se despedirem de mais um projeto, a novela 'Nazaré. Isto porque este domingo, 5 de julho, vai ser emitido o último episódio da primeira temporada.

"Verónica! Adorei! 'Nazaré foi e é líder de audiências! Obrigada a quem nos acompanhou todas as noites. É maravilhoso ler as vossas mensagens e ter o vosso reconhecimento. Na verdade, um alívio - alguma coisa devo estar a fazer bem. É para o público que trabalho e com quem tenho o meu maior compromisso, seja em televisão, teatro ou cinema. Obrigada a todos, obrigada público! Hoje à noite não percam o último episódio, na SIC", escreveu a atriz Sandra Barata Belo, que na novela interpreta Verónica Blanco.

Por sua vez, Gonçalo Diniz, que dá vida a Gonçalo Vaz, também recorreu à rede social para dizer adeus ao projeto. "Despeço-me aqui desta grande 'Nazaré' com sentido de dever cumprido. Saio mais rico por ter tido uns colegas generosos e uma equipa tão entregue. Obrigado SP Televisão e SIC pela oportunidade. Até já", disse.

Já Daniel Oliveira assinalou este dia especial com a partilha de um vídeo onde é possível ver um avião a promover o último episódio da primeira temporada de 'Nazaré'. Veja o vídeo na galeria.

