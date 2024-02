A rainha Sofía de Espanha esteve esta terça-feira, dia 6 de fevereiro, na reunião anual da Escola Superior de Música Rainha Sofía, em Madrid.

Para este evento, a mãe do rei Felipe VI optou por um visual ideal para um dia de trabalho, composto por fato de calças e blazer pretos com riscas finas brancas, um look que completou com um vistoso cachecol vermelho e outro acessório bastante inesperado.

Sorridente, a rainha emérita de Espanha surgiu na reunião com um cravo vermelho ao peito, uma escolha que se fosse feita em Portugal seria muito possivelmente símbolo da Revolução de 25 de abril de 1974. Não se sabe, para já, o motivo pelo qual Sofia decidiu usar esta flor ao peito.

Para completar, a rainha elegeu uns sapatos de salto largo em preto. Veja as fotografias na galeria.

