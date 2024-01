Há um ano, a 10 de janeiro de 2023, a família real grega vivia um dia particularmente difícil: Era já noite quando foi anunciada a morte de Constantino, o último rei dos gregos, aos 82 anos.

Um ano após o triste dia, os familiares do antigo soberano voltaram a juntar-se para uma cerimónia privada na Igreja da Ressurreição, nos jardins do Palácio de Tatoi, que foi a residência oficial da família real e onde está sepultado não só o rei, como os seus pais, os reis Pavlos e Frederica.

No evento estiveram, entre outros, a rainha Sofía de Espanha e a irmã mais nova, a princesa Irene - irmãs de Constantino - assim como a rainha Ana Maria da Grécia, viúva do antigo monarca, e os cinco filhos do casal, os príncipes Alexia, Pavlos, Nikolai, Theodora e Philippos, com os respetivos cônjuges.

Veja abaixo algumas imagens do evento partilhadas nas redes sociais.

Leia Também: O visual da rainha Letizia no seu primeiro compromisso do ano a solo