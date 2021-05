Harry e Meghan Markle decidiram juntar-se aos maiores nomes da política e da música de forma a conseguirem ajuda para que a vacina da Covid-19 chegue a todas as partes do mundo.

O príncipe de 36 anos participou no evento 'Global Citizen's VAX Live: The Concert to Reunite the World' este domingo, dia 2 de maio, onde fez um discurso apaixonado, como descreve a imprensa internacional.

"Estamos num momento desafiante na luta mundial contra a Covid-19. Esta noite é uma celebração de cada um de vocês aqui, os trabalhadores essenciais vacinados aqui no público e os milhões de heróis em todo o mundo", começou por dizer, recordando o caminho de coragem e perseverança percorrido ao longo do último ano.

"Estamos juntos porque esta pandemia não pode acabar a não ser que ajamos coletivamente com um compromisso sem precedentes para com a nossa humanidade partilhada. A vacina deve ser distribuída a gente em todos os lugares. Não podemos descansar ou recuperar totalmente até que haja uma distribuição justa até cada canto do planeta", argumentou.

Na visão do duque de Sussex, ninguém deveria ficar descansado enquanto se souber que em alguma parte ainda há pessoas a sofrer com o problema. "Devemos ver para além de nós mesmos com empatia e compaixão para aqueles que conhecemos e que não conhecemos. Devemos levantar toda a humanidade e ter a certeza de que nenhuma pessoa ou comunidade fica para trás", completou.

Note-se que esta foi a primeira aparição pública de Harry desde a sua ida a Inglaterra a propósito do funeral do avô, o príncipe Filipe.

