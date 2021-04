Príncipe Harry sente-se "arrependido e envergonhado" por ter atacado a família na entrevista que deu a Oprah Winfrey, enquanto a mulher, Meghan Markle, está na sua "zona de conforto", revelou o biógrafo real Duncan Larcombe.

Segundo o próprio, o duque de Sussex agiu de "cabeça quente" sem prever as consequências dos seus atos.

"O Harry estava claramente magoado e zangado com a experiência da Meghan junto da realeza - e usou a entrevista para deitar isso cá para fora", disse o especialista ao jornal The Sun.

"Mas depois de voltar a casa [no funeral do avô, o príncipe Filipe], não tenho dúvidas que ele se tenha sentido envergonhado, arrependido e estranho. Agora está a enfrentar as consequências. Acredito que se venha a arrepender dessa entrevista - e talvez da sua decisão em sair da família real", declarou.

Contudo, os sentimentos do príncipe não vão ao encontro dos da companheira, Meghan, que vive a melhor fase na sua "zona de conforto", a Califórnia.

"Os sonhos dela sempre foi Los Angeles. Por isso, estes dois sentimentos - a Meghan entusiasmada com o futuro e o Harry nostálgico com a sua velha vida - causam tensão entre eles", referiu Larcombe.

"Não consigo ver como é que Harry pode viver esta vida e manter as coisas harmoniosas com a família dele", concluiu, notando que será difícil para o príncipe conciliar os dois mundos.

