Núria Madruga já realizou as primeiras viagens com os filhos - Sebastião e Salvador, de oito anos, e Lourenço, de dois -, mas a família permanece com um mundo inteiro por descobrir e, esta quinta-feira, a atriz revelou um dos destinos que mais anseia por dar a conhecer aos seus meninos.

Através das redes sociais, revelou o seu encanto pela Madeira, recordando memórias suas na ilha.

"Como não ser um dos meus sítios preferidos?! Já viajei dezenas de vezes para a Madeira (em trabalho e lazer), mas consegue sempre surpreender e deixar-me com vontade de voltar o mais rápido possível. Próxima missão, levar lá os meus filhos. Até breve, Madeira", escreveu na legenda.

