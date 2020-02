Núria Madruga usou as instastories para fazer um desabafo perante um discurso com que, segundo a mesma, se tem deparado bastante nas redes sociais. Num texto, a atriz - que já é mãe de três filhos - afirmou:

"Pessoal, já não há paciência para tanta afirmação filosófica nas redes sociais. 'Mulheres reais' somos todas. Gordas, magras, altas, baixas, com maminhas, sem maminhas, com filhos, sem filhos, com trabalho, sem trabalho", chama a atenção.

"Não são as publicações nas redes sociais que vão modificar a opinião pública, é a educação que tiveram ou a que querem ter enquanto adultos", completa.

[Texto publicado por Núria Madruga] © Instagram

