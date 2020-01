É dia de festa em casa de Núria Madruga. O marido da atriz, Vasco Silva, completa esta sexta-feira 40 anos de vida. Data especial que esta resolveu assinalar publicamente.

"Este miúdo faz hoje 40 anos. Há 11 que partilho a minha vida com ele e já me deu o melhor do mundo. Não sei como serão os próximos anos, mas uma coisa é certa, as expectativas estão altas. Estou oficialmente casada com um quarentão. Parabéns, meu amor. Amo-te", pode ler-se na legenda de um vídeo onde Núria juntou fotografia de ambos.

Recorde-se que Vasco e a atriz são pais de três meninos, os gémeos Sebastião e Salvador e o bebé Lourenço.

