Depois de terem festejado o segundo aniversário do pequeno Lourenço no dia 2 de janeiro, as comemorações deste dia especial não ficaram por aqui e Núria Madruga viajou para Espanha com os filhos e o marido.

A família descolou-se até à cidade de Barcelona na passada sexta-feira, como a atriz contou aos que a seguem no Instagram.

"Viemos comemorar o aniversário do Lourenço e dar a conhecer aos nossos filhos uma das nossas cidades de eleição", disse numa das imagens que partilhou na InstaStories.

Recorde-se que o pequeno Lourenço é o filho mais novo de Núria e Vasco Silva. O casal tem mais dos filhos em comum, os gémeos Sebastião e Salvador, de oito anos.

