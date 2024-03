Núria Madruga assinalou o Dia do Pai com uma partilha especial.

Na sua conta no Instagram, a atriz partilhou um pequeno vídeo do seu casamento, da altura em que entrava na igreja pelo braço do pai e no qual também aparece o marido.

"Os pais da minha vida! Tenho a certeza que o meu está muito feliz com o pai dos seus netos. Aproveitem muito os vossos. Feliz dia dos pais. Um beijinho especial a quem já não pode abraçar o seu.

Amo-te, Vasco, só contigo faz sentido", escreveu a atriz na legenda da gravação.

