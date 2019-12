A mãe de Núria Madruga completou mais um ano de vida esta sexta-feira, dia 27 de dezembro, data que a atriz fez questão de assinalar na sua conta do Instagram, onde partilhou uma fotografia especial.

"Hoje a minha mãe faz anos e eu quero fazer-lhe uma pequena homenagem. Escolhi esta foto por um motivo especial e ela vai perceber porquê", começou por escrever na legenda da foto do casamento dos pais.

"Mãe, sei que de vez em quando espreitas aqui as redes sociais, por isso quero fazer-te um agradecimento público.Obrigada. Obrigada por cuidares tão bem das tuas filhas, dos teus netos e do pai. Obrigada pela tua força e por estares sempre lá com a palavra certa nos momentos mais difíceis. És uma grande Mulher e eu tenho muito orgulho em ti. Amo-te muito minha mãe", concluiu.

Uma partilha que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores, que também quiseram desejar um feliz aniversário à mãe de Núria.

