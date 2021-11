Como tem sido hábito, dias antes de ir para o ar mais uma emissão do programa 'Conta-me' a TVI revelou o nome do convidado. Desta vez foi Nuno Santos que esteve à conversa com Manuel Luís Goucha.

"Em véspera da estreia da CNN Portugal, o Diretor Geral do canal fala do enorme desafio que tem pela frente, da dedicação e entusiasmo de todos os envolvidos e, acima de tudo, da responsabilidade e sentido de missão que tem para com o público", pode ler-se numa nota enviada pelo canal.

"Em tom mais intimista, Nuno Santos fala também da sua infância e dos momentos que marcaram a sua vida", acrescentam.

A entrevista vai para o ar já este sábado, 20 de novembro.

