Como já tinha sido avançado, a administração da Media Capital nomeou Nuno Santos para o cargo de Diretor-Geral da TVI. Uma notícia que fez questão de destacar na sua página de Instagram.

"É um enorme desafio, num momento de transformação, e darei o meu melhor para estar à altura da responsabilidade", reagiu Nuno Santos na rede social.

Uma publicação onde partilha ainda a mensagem que enviou aos colegas da estação. "É que, apesar de aparecer sozinho nesta foto, sei bem que o que temos para fazer será feito em Equipa", afirmou.

Veja a mensagem na íntegra na publicação abaixo:

De referir que o comunicado enviado às redações acrescenta que esta escolha, de acordo com o Conselho de Administração da TVI, "inscreve-se na transformação da Companhia que vem tendo lugar e numa visão integrada da atividade da TVI, com o objetivo de colocar o canal e toda a plataforma de conteúdos numa posição de ainda maior destaque no mercado dos media em Portugal".