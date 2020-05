A tarde desta terça-feira ficará marcada na história dos reality shows em Portugal. O concorrente Pedro Soá foi expulso do programa 'Big Brother 2020' depois de durante a manhã ter tido uma atitude violenta e de grande agressividade para com uma colega.

Minutos depois de ter chegado ao fim a emissão especial em que foi comunicada a decisão da produção do programa e da TVI, Nuno Santos, diretor de programas do canal, usou as suas redes sociais para explicar o que motivou o drástico castigo.

"O concorrente Pedro Soá foi hoje expulso do 'Big Brother' por comportamento violento. Analisados os acontecimentos do final da manhã, que envolveram Pedro Soá e a concorrente Teresa, a decisão foi tomada. As regras são claras e não permitem este ou outro tipo de atos violentos, não deixando margem para outra decisão que não a expulsão direta do concorrente. Pedro Soá dirigiu-se ao grupo em geral, e a uma das concorrentes em particular, de forma inaceitável, contrariando as regras do jogo que, em grande medida, são as regras da convivência em sociedade. Pouco importa se foi um momento irrefletido ou, se logo em seguida, Pedro Soá foi perdoado pela sua oponente de circunstância", começa por afirmar.

"Comportamentos violentos não podem fazer parte do nosso código civilizacional e, mesmo num jogo tenso como o Big Brother, não serão permitidos.A TVI, assim como todos os meios de comunicação social, tem especiais responsabilidades e tem que atuar em conformidade", concluiu, deixando clara a posição da estação de Queluz de Baixo.

