Cláudio Ramos voltou a ser chamado na tarde desta terça-feira para uma emissão especial do programa 'Big Brother 2020'. Depois de ontem Sónia ter quebrado as regras ao comunicar com o seu marido, que estava no exterior da casa, hoje Pedro Soá voltou a quebrar as regras com um comportamento de grande agressividade.

O concorrente do Montijo irritou-se, disse vários palavrões ao discutir com Teresa e chegou mesmo a atirar um microfone para o chão.

Mais tarde, também Teresa quebrou as regras ao comunicar com o marido, Jorge, que foi até ao exterior da casa para lhe pedir para abandonar o programa.

Acusado de intimidação verbal e de ter uma "atitude violenta", Pedro Soá foi expulso do 'Big Brother'.

Quando lhe foi comunicada a decisão da produção, Pedro Soá abandonou o confessionário e virou as costas a Cláudio Ramos deixando o apresentador sem resposta.

A estúdio, para comentar a situação, foram ainda chamados os comentadores da edição Extra: Marta Cardoso, Ana Garcia Martins, Ana Arrebentinha e Pedro Crispim.

