Pedro Soá, concorrente do 'Big Brother 2020', da TVI, foi esta tarde acusado pela produção do programa de "intimidação verbal" depois de uma acesa discussão com Teresa.

A atitude do concorrente do Montijo levou a produção a reservar para o fim do dia uma emissão especial.

Ainda antes de Cláudio Ramos ser chamado para revelar qual o castigo a ser aplicado a Pedro Soá, o tema foi comentado de forma acesa pelos vários comentadores da edição Extra do 'Big Brother': Marta Cardoso, Ana Garcia Martins, Ana Arrebentinha e Pedro Crispim.

"A noção que ele tem do que ele acha que representa para aos outros é tão desfasada da realidade que eu acho que, sinceramente, estas pessoas deveriam procurar algum tipo de acompanhamento psiquiátrico. Porque é claro, evidente, que a noção que ele tem de ele próprio e da relação com os outros está desfasada da realidade", afirmou Marta Cardoso, referindo ainda que Soá vai agora "sair da casa com a imagem totalmente manchada e com reconhecimento zero".

Mais tarde, Marta refere ainda que as imagens são claras ao mostrar que Pedro Soá teria agredido Teresa se não tivesse sido agarrado. "Aquela mão ia direita a ela... mas alguém o travou", concluiu.

