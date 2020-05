"Pedro Soá está em risco de sair do 'Big Brother'", afirmou Fátima Lopes no programa 'A Tarde é Sua', da TVI. As palavras da apresentadora surgem no seguimento das imagens que mostram o concorrente do Montijo a ter um acesa discussão com Teresa.

Irritado, Soá gritou com a colega, disse vários palavrões e acabou mesmo por atirar um microfone para o chão.

Na sequência destas imagens, a TVI irá esta tarde, às 18h00, realizar uma emissão especial do programa, conduzida por Cláudio Ramos, onde a produção irá aplicar um castigo a Pedro Soá. No ar está a hipótese de este vir a ser expulso, tal como referiu Fátima Lopes.

Reveja aqui a discussão que deu origem à polémica.

