O programa 'Big Brother' promete continuar a dar muito que falar. A manhã começou da pior forma para os concorrentes do reality show, que acabaram por se exaltar numa acesa discussão.

Pedro Soá irritou-se, gritou com Teresa e acabou mesmo por de forma agressiva atirar com um microfone para o chão.

Horas depois, o marido de Teresa, Jorge, foi até ao exterior da casa mais vigiada do país para falar com a concorrente.

Tal como aconteceu com Sónia na tarde de ontem, Teresa comunicou com o marido quebrando as regras do programa. Questionado pela mulher, Jorge disse-lhe que deveria desistir do formato. "É para sair", afirmou.

Espera-se agora que, tal como aconteceu com Sónia, também Teresa seja castigada pela produção do 'Big Brother' no decorrer desta tarde. Nas redes sociais, os fãs que também o comportamento agressivo de Pedro Soá seja alvo de um castigo.

Leia Também: 'Big Brother': Pedro Soá grita com Teresa e colegas agarram-no