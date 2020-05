Os ânimos voltaram a exaltar-se na mansão da Ericeira. Na manhã desta terça-feira, Pedro Soá, que já se havia irritado com os restantes correntes, envolveu-se numa discussão acesa com Teresa.

Enquanto falava para o grupo e era constantemente ignorado, o empresário afirmou que se iria embora uma vez mais. Teresa tentou intervir, mas o líder acabou por se irritar ainda mais, o que levou a concorrente a sair da sala.

Com isto, Pedro Soá não tolerou o facto de Teresa lhe virar as costas e foi ao seu encontro. "Tens de me ouvir. Se não me queres ouvir vais embora. Eu é que mando aqui", gritou o líder.

Ao verem-no fora de si, os colegas tentaram travar uma eventual perda de controlo e agarraram-no.

Pode ver aqui.

